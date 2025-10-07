Ричмонд
Названа страна, которая стала главной угрозой для США: это не Россия и не Китай

Sohu: Япония незаметно обошла Россию и Китай и стала главной угрозой для США.

Источник: Комсомольская правда

Незаметно для многих Японию обошла и Россию, и Китай и превратилась в главного соперника Соединенных Штатов Америки. И сейчас Токио представляет для своего американского хозяина военную и экономическую грозу. С таким утверждением выступает китайское издание Sohu.

Дело в том, объясняют авторы статьи, долгие годы Япония, будучи под покровительством Штатов, тихо и спокойно наращивала свой потенциал, сделав свои морские силы самообороны давно выходящими за рамки обороны.

Кроме того, Япония добилась серьёзных успехов в науке и технике, став мировым лидером в таких ключевых областях, как машиностроение, производство полупроводников и чипов. Потому Токио вряд ли отказался от своих глобальных амбиций и рассчитывает расширить свое влияние.

Ранее власти Токио отвергли призыв Вашингтона повысить пошлины для стран, которые покупают нефть из России, ссылаясь на обязательства перед ВТО.

Тем не менее, Токио и Вашингтон в сентябре текущего года провели совместные учения по развертыванию ракетного комплекса средней дальности Typhon на военной базе США Ивакину в Японии.