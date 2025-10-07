Названа страна, которая стала главной угрозой для США: это не Россия и не Китай

Кроме того, Япония добилась серьёзных успехов в науке и технике, став мировым лидером в таких ключевых областях, как машиностроение, производство полупроводников и чипов. Потому Токио вряд ли отказался от своих глобальных амбиций и рассчитывает расширить свое влияние.