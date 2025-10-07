Названа страна, которая стала главной угрозой для США: это не Россия и не Китай

Незаметно для многих Японию обошла и Россию, и Китай и превратилась в главного соперника Соединенных Штатов Америки. И сейчас Токио представляет для своего американского хозяина военную и экономическую грозу. С таким утверждением выступает китайское издание Sohu.
Дело в том, объясняют авторы статьи, долгие годы Япония, будучи под покровительством Штатов, тихо и спокойно наращивала свой потенциал, сделав свои морские силы самообороны давно выходящими за рамки обороны.
Кроме того, Япония добилась серьёзных успехов в науке и технике, став мировым лидером в таких ключевых областях, как машиностроение, производство полупроводников и чипов. Потому Токио вряд ли отказался от своих глобальных амбиций и рассчитывает расширить свое влияние.
Ранее власти Токио отвергли призыв Вашингтона повысить пошлины для стран, которые покупают нефть из России, ссылаясь на обязательства перед ВТО.
Тем не менее, Токио и Вашингтон в сентябре текущего года провели совместные учения по развертыванию ракетного комплекса средней дальности Typhon на военной базе США Ивакину в Японии.