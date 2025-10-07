Топ-5 главных новостей в Молдове 7 октября 2025: На Молдову идут сильнейшие дожди и холод; мать Андреи Кучук о жутких подробностях смерти дочери во время вечеринки — все из-за наркотиков; почему в Европе

Главные новости в Молдове на утро вторника, 7 октября 2025:
1. Всему виной наркотики: Мать Андреи Кучук раскрывает шокирующие подробности смерти ее дочери во время вечеринки в Кишинёве.
2. На Молдову идут сильнейшие дожди и холод: Ждет ли нас повторение стихийных бедствий как в Одессе и Болгарии — синоптики призвали не выходить из дома без лишней надобности.
3. Работодатели в Европе нашли способ проверить, откуда родом их работник — из Румынии или Молдовы: Просят сказать что-то по-русски, если ответят, значит, перед ними наш человек, можно смело брать на работу.
4. Молдова официально стала операционной частью Единой зоны платежей в евро: Растопыриваем карманы и ждём, что нас завалят деньгами.
5. Спад экспорта, нет инвестиций, дорогие кредиты, рост цен: По Молдове ударит мировой экономический шторм — предупреждение МВФ.
