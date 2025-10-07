Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 7 октября 2025: На Молдову идут сильнейшие дожди и холод; мать Андреи Кучук о жутких подробностях смерти дочери во время вечеринки — все из-за наркотиков; почему в Европе

Главные новости в Молдове на утро вторника, 7 октября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Главные новости в Молдове на утро вторника, 7 октября 2025:

1. Всему виной наркотики: Мать Андреи Кучук раскрывает шокирующие подробности смерти ее дочери во время вечеринки в Кишинёве.

2. На Молдову идут сильнейшие дожди и холод: Ждет ли нас повторение стихийных бедствий как в Одессе и Болгарии — синоптики призвали не выходить из дома без лишней надобности.

3. Работодатели в Европе нашли способ проверить, откуда родом их работник — из Румынии или Молдовы: Просят сказать что-то по-русски, если ответят, значит, перед ними наш человек, можно смело брать на работу.

4. Молдова официально стала операционной частью Единой зоны платежей в евро: Растопыриваем карманы и ждём, что нас завалят деньгами.

5. Спад экспорта, нет инвестиций, дорогие кредиты, рост цен: По Молдове ударит мировой экономический шторм — предупреждение МВФ.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Что вы знаете о запредельном цинизме: Глава Франции поздравил президента Молдовы за «большие достижения» на парламентских выборах, а «Европе надо поучиться в защите избирательного процесса».

Макрон также поздравил Майю Санду с тем, что она успешно выдержала «испытание вмешательством и дезинформацией со стороны России» (далее…).

Почему ANSA допускает на прилавки магазинов Молдовы опасные для жизни продукты питания: Агентство отзывает их только через две недели после начала продаж.

И, как правило, отзывает их, когда их уже, скорее всего, съели (далее…).

Мнение: Если Молдова не вступит в ЕС, разочарование общества может оказаться фатальным для PAS.

Экс-премьер Влад Филат рассуждает в соцсетях о том, каковы ожидания общества от правления PAS (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше