Опоссум сорвал решающий «золотой сет» во время волейбольного матча в Бразилии

Во время напряжённого «золотого сета» между командами «Озаску» и «Баруэри» на площадку внезапно выбежал опоссум, который стремительно пересек игровое поле и направился к трибунам, вызвав переполох среди спортсменок. Судьям пришлось остановить матч до выдворения незваного гостя.
Опоссум распугал волейболисток в Бразилии. Видео © X/Centralspor.
Несмотря на необычную заминку, команде «Баруэри» удалось сохранить концентрацию и выиграть решающую партию со счётом 27:25, обеспечив себе место в финале турнира, который состоится 9 и 12 октября.
