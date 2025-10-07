Опоссум сорвал решающий «золотой сет» во время волейбольного матча в Бразилии

Ранее сообщалось, что в одной из квартир Махачкалы произошёл инцидент с проникновением змеи через натяжной потолок. Рептилия попала в жилое помещение через недостаточно герметизированные стыки конструкции, при этом её окраска позволяла маскироваться под цвет карнизов, что затруднило своевременное обнаружение.