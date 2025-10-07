Районный суд Владивостока встал на сторону уголовника, которого мать хотела выписать из квартиры

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что мужчина с 1997 года отбывал наказание в местах лишения свободы. Когда он вернулся, то попытался вселиться в квартиру матери, где проживал до попадания в колонию. Мать заселиться ему не давала, отвезла сына в хостел и оставила там. Своё нежелание пускать его домой гражданка объяснила тем, что успела создать семью за время отсутствия сына, и в квартире теперь проживет новый муж. Кроме того, женщине не нравилось, что у сына имеется наркотическая зависимость, так что делить с ним одну жилплощадь она не хотела.