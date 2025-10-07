Районный суд Владивостока встал на сторону уголовника, которого мать хотела выписать из квартиры

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что мужчина с 1997 года отбывал наказание в местах лишения свободы. Когда он вернулся, то попытался вселиться в квартиру матери, где проживал до попадания в колонию. Мать заселиться ему не давала, отвезла сына в хостел и оставила там. Своё нежелание пускать его домой гражданка объяснила тем, что успела создать семью за время отсутствия сына, и в квартире теперь проживет новый муж. Кроме того, женщине не нравилось, что у сына имеется наркотическая зависимость, так что делить с ним одну жилплощадь она не хотела.
Хозяйка квартиры, обращаясь с иском в суд, указывала на якобы добровольный отказ сына от пользования жилищем, полученный давно, а сын утверждал, что таких намерений у него не было. Сейчас ему приходится оставаться в хостеле, куда вывезла его мать.
Суд принял сторону ответчика, посчитав, что раз мужчина подал встречный иск к матери, добиваясь разрешения проживать в спорной квартире, то о добровольном отказе от использования жилого помещения речи не идёт. А наркотическая зависимость и отбывание наказания в исправительной колонии делали для него невозможным в полной мере реализовывать свои жилищные права.
Районный суд отклонил иск матери и удовлетворил иск сына о вселении его в квартиру. Апелляционный суд признал это решение законным.
Ранее сообщалось, что в России планируется ввести практику изъятия у владельцев пустующих квартир для передачи их другим жильцам по договору социального найма. Но внедрять это планируется только на Крайнем Севере, где заброшенного жилья много. Однако за владельцами сохранят возможность это жильё вернуть.