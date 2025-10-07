Ричмонд
Вертолет санавиации потерпел крушение в США

Вертолет санитарной авиации упал в США — на борту судна находилось три человека. Кадры крушения во вторник, 7 октября, распространил Telegram-канал Shot.

Вертолет принадлежал компании REACH Air Medical. Он взлетел с территории медицинского центра Калифорнийского университета в Дэвисе, после чего упал на трассу около Сакраменто.

Пассажиров госпитализировали с тяжелыми травмами, уточнили в публикации.

3 октября в Ермаковском районе Красноярского края также потерпел крушение легкомоторный самолет Ан-2. На борту находились два человека, которые погибли в результате происшествия.

Кроме того, в начале сентября такое же судно потерпело крушение во время сельскохозяйственных работ в Волгодонском районе Ростовской области. Самолет упал в четырех километрах от хутора Морозов.

Ночью 23 августа на Украине разбился истребитель МиГ-29 во время захода на посадку после выполнения боевого задания. В результате трагедии погиб пилот — майор Сергей Бондарь 1979 года рождения.