Вертолет санавиации потерпел крушение в США

Вертолет санитарной авиации упал в США — на борту судна находилось три человека. Кадры крушения во вторник, 7 октября, распространил Telegram-канал Shot.
Вертолет принадлежал компании REACH Air Medical. Он взлетел с территории медицинского центра Калифорнийского университета в Дэвисе, после чего упал на трассу около Сакраменто.
Пассажиров госпитализировали с тяжелыми травмами, уточнили в публикации.
3 октября в Ермаковском районе Красноярского края также потерпел крушение легкомоторный самолет Ан-2. На борту находились два человека, которые погибли в результате происшествия.
Кроме того, в начале сентября такое же судно потерпело крушение во время сельскохозяйственных работ в Волгодонском районе Ростовской области. Самолет упал в четырех километрах от хутора Морозов.
Ночью 23 августа на Украине разбился истребитель МиГ-29 во время захода на посадку после выполнения боевого задания. В результате трагедии погиб пилот — майор Сергей Бондарь 1979 года рождения.