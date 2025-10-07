Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанцы начали обсуждать новые школьные учебники

В Казахстане 6 октября представили для общественного обсуждения 41 школьный учебник, внедрить которые планируется в 2026—2027 году. Принять участие в обсуждении можно на сайте Центра экспертизы содержания образования. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РК.

Источник: Shutterstock

Что за учебники

Учебники поделены на четыре раздела: язык и литература, математика и информатика, естественные науки, человек и общество. В первом разделе — 10 учебников. Восемь из них для четвертого класса. Это казахский язык, литературное чтение, русский и французский языки.

Во втором разделе — два учебника по математике для четвертого класса, два учебника по алгебре для восьмого класса. В третьем разделе 17 учебников. Для четвертого класса — это мировые исследования, познание мира. Для восьмого класса — биология, химия, география. В четвертом разделе 10 учебников. Для седьмого класса — Всемирная история. Для девятого класса — Основы права, Всемирная история. Для десятого класса — Основы права.

Как принять участие в обсуждении

Для того, чтобы принять участие в обсуждении новых учебников, необходимо зайти на сайт talqylau.bmso.kz в раздел «Оқулықтар/Учебники». Далее необходимо выбрать интересующий учебник. Если в названии написано «сынып», то это учебник на казахском языке. А если «класс», то учебник на русском.

Потом необходимо прокрутить страницу вниз до формы «Добавить комментарий». В поле «Комментарий» нужно написать отзыв. Также есть форма «Имя» и поле «Email».

Обсуждение проходит в онлайн-формате, что позволяет всем заинтересованным гражданам Казахстана принять участие. Это объединяет учителей, ученых, методистов и других граждан, заботящихся о качестве школьных учебников. Согласно законодательству, экспертиза учебников включает пять этапов: научно-педагогическую экспертизу, доработку материалов, апробацию в пилотных школах, общественное обсуждение и заключение предметной экспертной комиссии.

Учебники проходят апробацию в 34 пилотных школах Казахстана. По итогам всех этапов экспертизы предметная экспертная комиссия рекомендует учебники для использования в школах и включения в перечень, утверждаемый Министерством просвещения Республики Казахстан.