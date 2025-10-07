Казахстанцы начали обсуждать новые школьные учебники

Что за учебники
Учебники поделены на четыре раздела: язык и литература, математика и информатика, естественные науки, человек и общество. В первом разделе — 10 учебников. Восемь из них для четвертого класса. Это казахский язык, литературное чтение, русский и французский языки.
Во втором разделе — два учебника по математике для четвертого класса, два учебника по алгебре для восьмого класса. В третьем разделе 17 учебников. Для четвертого класса — это мировые исследования, познание мира. Для восьмого класса — биология, химия, география. В четвертом разделе 10 учебников. Для седьмого класса — Всемирная история. Для девятого класса — Основы права, Всемирная история. Для десятого класса — Основы права.
Как принять участие в обсуждении
Для того, чтобы принять участие в обсуждении новых учебников, необходимо зайти на сайт talqylau.bmso.kz в раздел «Оқулықтар/Учебники». Далее необходимо выбрать интересующий учебник. Если в названии написано «сынып», то это учебник на казахском языке. А если «класс», то учебник на русском.
Потом необходимо прокрутить страницу вниз до формы «Добавить комментарий». В поле «Комментарий» нужно написать отзыв. Также есть форма «Имя» и поле «Email».
Обсуждение проходит в онлайн-формате, что позволяет всем заинтересованным гражданам Казахстана принять участие. Это объединяет учителей, ученых, методистов и других граждан, заботящихся о качестве школьных учебников. Согласно законодательству, экспертиза учебников включает пять этапов: научно-педагогическую экспертизу, доработку материалов, апробацию в пилотных школах, общественное обсуждение и заключение предметной экспертной комиссии.
Учебники проходят апробацию в 34 пилотных школах Казахстана. По итогам всех этапов экспертизы предметная экспертная комиссия рекомендует учебники для использования в школах и включения в перечень, утверждаемый Министерством просвещения Республики Казахстан.