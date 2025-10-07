В Самаре запланировали запуск беспилотных автобусов и трамваев с ИИ

В частности, беспилотники хотят задействовать в пассажирских перевозках. В документе указано, что планируется внедрение беспилотных автобусов и шаттлов на выделенных полосах в крупных районах и запуск автоматизированных трамваев с управлением искусственным интеллектом «для оптимизации пассажиропотока». Для доставки товаров в промышленную и торговую зону собираются использовать беспилотные грузовики.
Но прежде специалистам предстоит разработать нормативно-правовую базу для беспилотных транспортных средств и провести мероприятия по развитию 5G-инфраструктуры и цифровых карт высокого разрешения для точной навигации.
Общественные обсуждения стратегии продлятся до 16 октября. Высказать свое мнение о документе жители могут на сайте мэрии.