В Самаре запланировали запуск беспилотных автобусов и трамваев с ИИ

В частности, беспилотники хотят задействовать в пассажирских перевозках. В документе указано, что планируется внедрение беспилотных автобусов и шаттлов на выделенных полосах в крупных районах и запуск автоматизированных трамваев с управлением искусственным интеллектом «для оптимизации пассажиропотока». Для доставки товаров в промышленную и торговую зону собираются использовать беспилотные грузовики.