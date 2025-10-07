Ричмонд
В ночь на 7 октября отразили воздушную отаку в Шолоховском районе

После ночной атаки БПЛА в Шолоховском районе никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы в ночь на вторник, 7 октября, отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Шолоховском районе. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

— Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал, — уточнил глава региона.

Напомним, что в ночь на понедельник, 6 октября, пять вражеских БПЛА сбили над Азовским морем.

