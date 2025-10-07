В ночь на 7 октября отразили воздушную отаку в Шолоховском районе

Российские силы в ночь на вторник, 7 октября, отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Шолоховском районе. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
— Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал, — уточнил глава региона.
Напомним, что в ночь на понедельник, 6 октября, пять вражеских БПЛА сбили над Азовским морем.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше