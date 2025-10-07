Кто из татарстанцев вправе не платить транспортный налог

Транспортный налог взимается с владельцев транспортного средства. К объектам налогообложения относятся автомобили, мотоциклы, автобусы, самоходная техника, водный транспорт и воздушные суда. Причем транспортный налог выплачивается независимо от того, эксплуатируется ли транспортное средство или нет.
Ряд категорий жителей Татарстане вправе не платить данный вид налога. К ним относятся:
— лица, пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также приравненные к ним;
— граждане, награжденные почетными званиями Героя Советского Союза, Героя России, Героя Социалистического Труда, а также полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы;
— ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также бывший несовершеннолетними узники нацистских концлагерей (при наличии машины с мощностью двигателя до 110 л.с.).
— татарстанцы, имеющие инвалидность I и II степени (при владении автомобилем с можщностью двигателя до 100 л.с.).
— владельцы транспортных средств с электрическими двигателями.
Если человек, имеющий право на льготу, владеет несколькими транспортными средства, то его право не платить налог распространяется лишь на одно из них. Например, при владении двумя автомобилями за одну машину придется уплатить налог.