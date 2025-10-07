Новосибирец оплатил долг в 290 тысяч, чтобы улететь в отпуск за границу

Как рассказали в ведомстве, в отношении 23-летнего мужчины было возбуждено восемь исполнительных производств о взыскании долгов по кредитам на общую сумму 271 тысяча рублей. Сибиряк при этом всячески избегал оплаты долгов: не отвечал на звонки приставов, скрывал место работы. По его месту регистрации проживали родители, которые утверждали, что мужчины нет дома.