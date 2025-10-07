Новосибирец оплатил долг в 290 тысяч, чтобы улететь в отпуск за границу

Житель Маслянино задолжал по исполнительным производствам около 290 тысяч рублей. Однако мужчина добровольно все оплатил, чтобы улететь на отдых в теплую страну. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Новосибирской области.
Как рассказали в ведомстве, в отношении 23-летнего мужчины было возбуждено восемь исполнительных производств о взыскании долгов по кредитам на общую сумму 271 тысяча рублей. Сибиряк при этом всячески избегал оплаты долгов: не отвечал на звонки приставов, скрывал место работы. По его месту регистрации проживали родители, которые утверждали, что мужчины нет дома.
В итоге пристав арестовала его счета, после чего на депозитный счет стали поступать незначительные суммы — в среднем около 10−12 тысяч рублей раз в пару месяцев. При этом у должника не было ценного имущества, которое можно было арестовать.
Ситуация изменилась, когда пристав ограничил выезд мужчине за пределы страны. Сибиряк сразу явился и попросил предоставить квитанции об оплате долга и исполнительского сбора. Оказалось, что он захотел улететь в отпуск за границу и побоялся, что у него могут возникнуть проблемы на таможне. В итоге задолженность была полностью погашена.