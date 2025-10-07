Стало известно, что именно доступно россиянам бесплатно по полису ОМС

Граждане России имеют право на широкий спектр медицинских услуг, включая бесплатные хирургические операции, в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом напомнил в беседе с RT председатель комитета Госдумы ФС РФ по охране здоровья Сергей Леонов.
По словам парламентария, перечень операций и процедур, оплачиваемых по ОМС, регулярно пересматривается и расширяется в соответствии с государственной программой гарантий. Леонов отметил, что бесплатная помощь по полису начинается с первичной медицинской помощи — обследования, постановки диагноза, назначения лечения, вакцинации, скрининговых программ, медосмотров и диспансеризации.
Депутат подчеркнул, что получить такую помощь можно в поликлинике по месту жительства или регистрации. Если состояние пациента требует госпитализации или специализированного лечения, его направляют в больницу или профильное отделение медицинского учреждения, работающего в системе ОМС.
Кроме того, Леонов напомнил о существовании федеральных специализированных центров, где россияне могут бесплатно проходить диагностику и лечение тяжёлых заболеваний. К ним относятся онкологические диспансеры, кардиологические и офтальмологические клиники, научно-практические центры и другие профильные организации.
Парламентарий подчеркнул, что помощь в таких учреждениях предоставляется по полису ОМС независимо от региона проживания пациента.
