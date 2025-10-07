Арестовича* вновь объявили в розыск в России

Арестовича* переобъявили в розыск спустя год.
Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) вновь объявлен в розыск на территории России. Об этом свидетельствуют актуальные данные базы МВД РФ.
«Арестович* Алексей Основание для розыска: разыскивается по статье УК Переобъявлен», — указано в ведомственной базе МВД РФ, с которой ознакомились РИА Новости. Повторный розыск связан с уголовным преследованием Арестовича*, который ранее был заочно арестован судом Москвы.
В мае 2023 года Росфинмониторинг включил Арестовича* в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму. В октябре того же года он впервые был объявлен в федеральный розыск на территории России. Ему инкриминируют публичные призывы к террористической деятельности, оправдание и пропаганду терроризма, а также распространение заведомо ложных сведений об использовании Вооруженных сил России.
*Алексей Арестович — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.