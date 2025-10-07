Арестовича* вновь объявили в розыск в России

В мае 2023 года Росфинмониторинг включил Арестовича* в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму. В октябре того же года он впервые был объявлен в федеральный розыск на территории России. Ему инкриминируют публичные призывы к террористической деятельности, оправдание и пропаганду терроризма, а также распространение заведомо ложных сведений об использовании Вооруженных сил России.