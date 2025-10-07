Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчане просят спасти утят с городских прудов

Местные жители заметили, как молодые утята бродят в грязи на нижнем пруду, который уже успели осушить.

Потом птенцы перебрались в средний пруд, где пока еще стоит вода.

Сейчас поднят вопрос о выживании потомства — птенцы еще совсем маленькие и вряд ли смогут самостоятельно улететь на зимовку.

«Спасите уточек на прудах, они не смогут улететь. Они молодые, и их много», — пишут нам неравнодушные хабаровчане.

В Охотуправлении края отметили, что мониторинг прудов ведется ежедневно. Об утках, которые там находятся, обязательно позаботятся.

«Мы дадим оставшимся уткам еще немного времени — неделю — чтобы они присоединились к сородичам естественным путем. Если же этого не произойдет, мы обязательно заберем их и передадим в зоосад. Там им окажут необходимую помощь и обеспечат надлежащий уход», — сообщили в Управление охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.