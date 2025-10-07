Хабаровчане просят спасти утят с городских прудов

Потом птенцы перебрались в средний пруд, где пока еще стоит вода.
Сейчас поднят вопрос о выживании потомства — птенцы еще совсем маленькие и вряд ли смогут самостоятельно улететь на зимовку.
«Спасите уточек на прудах, они не смогут улететь. Они молодые, и их много», — пишут нам неравнодушные хабаровчане.
В Охотуправлении края отметили, что мониторинг прудов ведется ежедневно. Об утках, которые там находятся, обязательно позаботятся.
«Мы дадим оставшимся уткам еще немного времени — неделю — чтобы они присоединились к сородичам естественным путем. Если же этого не произойдет, мы обязательно заберем их и передадим в зоосад. Там им окажут необходимую помощь и обеспечат надлежащий уход», — сообщили в Управление охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.