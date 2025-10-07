Забытые сокровища русского Севера: Режиссёр из Питера рассказал Life.ru, зачем устраивает туры в глухие деревни

«Одна из самых трогательных историй связана с нашим соседом Колей. В одночасье сгорела его ферма со всеми животными, и за несколько часов он лишился всего, что составляло его жизнь. Коля был в отчаянии и не знал, что делать. Но мы объявили сбор в соцсетях, и всего за три дня люди собрали более 750 тысяч рублей. Благодаря этой поддержке он смог заново отстроить ферму и купить новых коров. Это была очень духоподъёмная и неожиданная история. У него были разные трагические мысли, но вдруг он понял, что по всему миру есть неравнодушные люди. Они стали помогать ему — присылали деньги с подписью: “Дяде Коле на караушек”. Это была удивительная, духовно приподнимающая история», — делится Илья.