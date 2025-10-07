В Хабаровске завтра, 8 октября, перекроют улицу Суворова

В Хабаровске в связи с проведением ремонтных работ тепломагистрали ТМ-17 будет перекрыта улица Суворова. На период с 8:00 часов 8 октября до 23:00 9 октября будет временно перекрыт участок улицы Суворова у торгового павильона по адресу: улица Суворова, 17/2. В указанный период изменяется путь следования муниципальных маршрутов № 25, 25−1, 27, 30, 71−1, 71−2, сообщает ИА AmurMedia.
Для автобусов маршрутов № 25, 25−1, 30:
— При движении от остановочного пункта «ул. Сурикова» в направлении ул. Суворова:
Автобусы будут следовать по ул. Краснореченской, с остановкой для посадки/высадки пассажиров на остановочном пункте «Заводская» (по ул. Краснореченской). Далее — с левым поворотом на ул. Герцена, затем по ул. Герцена с левым поворотом на ул. Кутузова, далее по ул. Кутузова с правым поворотом на ул. Суворова и далее по утвержденным схемам.
— При движении от остановочного пункта «Торговый центр» в направлении ул. Краснореченской:
Автобусы будут следовать по ул. Суворова с левым поворотом на ул. Кутузова, далее по ул. Кутузова с правым поворотом на ул. Герцена, затем по ул. Герцена с правым поворотом на ул. Краснореченскую. Остановка для посадки/высадки пассажиров — на остановочном пункте «Заводская» (по ул. Краснореченской). Далее — по утвержденным схемам.
Для автобуса маршрута № 27:
— При движении от остановочного пункта «Площадь 60-летия Октября» в направлении ул. Суворова:
Автобус будет следовать по ул. Краснореченской, далее с правым поворотом на ул. Герцена, затем по ул. Герцена с левым поворотом на ул. Кутузова, далее по ул. Кутузова с правым поворотом на ул. Суворова и далее по утвержденной схеме.
— При движении от остановочного пункта «Торговый центр» в направлении ул. Краснореченской:
Автобус будет следовать по ул. Суворова с левым поворотом на ул. Кутузова, далее по ул. Кутузова с правым поворотом на ул. Герцена, затем по ул. Герцена с левым поворотом на ул. Краснореченскую и далее по утвержденной схеме.
Для автобусов маршрутов № 71−1, 71−2:
— При движении от остановочного пункта «Администрация Индустриального района» в направлении ул. Суворова:
Автобусы будут следовать по ул. П. Л. Морозова с левым поворотом на ул. Суворова, далее по ул. Суворова с правым поворотом на ул. Краснореченскую. Остановка для посадки/высадки пассажиров — на остановочном пункте «Заводская» (по ул. Краснореченской). Далее — по ул. Краснореченской с левым поворотом на ул. Герцена, затем по ул. Герцена с левым поворотом на ул. Кутузова, далее по ул. Кутузова с правым поворотом на ул. Суворова и далее по утвержденным схемам.
— При движении от остановочного пункта «Торговый центр» в направлении ул. Краснореченской:
Автобусы будут следовать по ул. Суворова с левым поворотом на ул. Кутузова, далее по ул. Кутузова с правым поворотом на ул. Герцена, затем по ул. Герцена с левым поворотом на ул. Краснореченскую. Остановка для посадки/высадки пассажиров — на остановочном пункте «Площадь 60-летия Октября».
До завершения ремонтных работ участка тепломагистрали по ул. Суворова в районе дома № 17/2 не будет осуществляться посадка-высадка пассажиров на остановочных пунктах:
— «Заводская» по ул. Суворова в обоих направлениях (маршруты № 25, 25−1, 27, 30, 71−1, 71−2);
— «Рынок “Южный”» по ул. Суворова в направлении ул. Краснореченской (маршруты № 25, 25−1, 27, 30, 71−1, 71−2);
— «Заводская» по ул. Краснореченской в направлении ул. Герцена (маршрут № 27).
Получить подробную информацию о работе муниципальных маршрутов можно у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56.