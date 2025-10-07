В Хабаровске завтра, 8 октября, перекроют улицу Суворова

Автобусы будут следовать по ул. П. Л. Морозова с левым поворотом на ул. Суворова, далее по ул. Суворова с правым поворотом на ул. Краснореченскую. Остановка для посадки/высадки пассажиров — на остановочном пункте «Заводская» (по ул. Краснореченской). Далее — по ул. Краснореченской с левым поворотом на ул. Герцена, затем по ул. Герцена с левым поворотом на ул. Кутузова, далее по ул. Кутузова с правым поворотом на ул. Суворова и далее по утвержденным схемам.