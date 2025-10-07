Психолог раскрыла, кого чаще всего затягивают в секты

Недавно в России вынесли приговор лидерам религиозного движения «Церковь последнего завета». Сергей Тороп, известный как Виссарион, его соратники Вадим Редькин и Владимир Ведерников получили 12, 11 и 12 лет лишения свободы. На фоне громкого дела психолог Российской ассоциации центров изучения религий и сект Наталья Ярасова рассказала KP.RU, кто чаще всего попадает в подобные общины.
— В моей практике 90% пострадавших от сект — женщины в кризисе среднего возраста, то есть 35−50 лет, неудовлетворенные жизнью, живущие не так, как хотелось бы, и потому увлекшиеся нью-эйдж — эзотерическим движением, для которого характерны вера в новую расу, карму, принцип бумеранга, контакты с инопланетянами или иными духовными сущностями, — пояснила Ярасова.
По ее словам, современные секты активно работают через интернет, маскируясь под психологические семинары, курсы, ретриты или даже кулинарные мастер-классы. Новичков встречают вниманием и теплом, что создает иллюзию поддержки.
— Эти женщины «осознают свою уникальность», находят «бога» — какого-нибудь псевдопсихолога, ведущего семинары и рассказывающего про энергетические эгрегоры (в оккультизме и эзотерике означает групповое биополе, — Ред.) и о том, как правильно посылать запросы во Вселенную. Самим женщинам эмоционально хорошо до эйфории — плохо их близким, — заключила специалист.