Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До +17°С ожидается сегодня в Беларуси

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 7 октября ожидается до плюс 17 градусов. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 82% 764 мм рт. ст. +19°
Источник: БЕЛТА

Сегодня будет облачно с прояснениями. Утром и днем местами пройдут небольшие дожди. В утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.

Температура воздуха днем составит 11−17 градусов выше нуля.