До +17°С ожидается сегодня в Беларуси

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 7 октября ожидается до плюс 17 градусов. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.