До +17°С ожидается сегодня в Беларуси

Сегодня будет облачно с прояснениями. Утром и днем местами пройдут небольшие дожди. В утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.
Температура воздуха днем составит 11−17 градусов выше нуля.
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 7 октября ожидается до плюс 17 градусов. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
