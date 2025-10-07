Бердымухамедов поздравил Путина с днем рождения

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил российского лидера Владимира Путина с его 73-летием. Об этом сообщила официальная газета «Нейтральный Туркменистан».
По информации издания, Бердымухамедов подчеркнул высокий уровень двустороннего сотрудничества между Ашхабадом и Москвой. Он отметил личное участие и значительный вклад президента России в развитие стратегических и дружественных отношений между двумя странами.
«Мы намерены продолжать расширять проверенные временем политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между нашими государствами», — цитирует газета слова президента Туркмении.
Бердымухамедов пожелал Путину крепкого здоровья, счастья и успехов в его деятельности, а российскому народу — благополучия и процветания.