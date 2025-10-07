Новосибирский суд признал экс-чиновника Зубарева виновным в смертельном ДТП

«Зубареву В. И. назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Также осуждённого лишили права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.