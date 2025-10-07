Ричмонд
Новосибирский суд признал экс-чиновника Зубарева виновным в смертельном ДТП

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: Om1 Новосибирск

Тогучинский районный суд вынес приговор бывшему заместителю руководителя Управления Росрезерва по СФО Владиславу Зубареву, признанному виновным в смертельном дорожно-транспортном происшествии. Инцидент произошёл в марте 2024 года, когда Зубарев, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер 200», превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «Фольксваген Тигуан».

В результате аварии водитель «Фольксвагена» скончался на месте происшествия, а его пассажирка получила тяжкие телесные повреждения. Подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ.

«Зубареву В. И. назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Также осуждённого лишили права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Гражданский иск потерпевшей в ДТП, а также супруги погибшего удовлетворён частично, определён размер компенсации морального вреда в размере 2 000 000 рублей (с учётом выплаты виновником в счёт компенсации морального вреда 1 000 000 рублей), иск по возмещению материального ущерба удовлетворён в полном объёме.

Приговор в законную силу не вступил.