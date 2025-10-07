Что делать, если родственник попал в секту: психолог дала советы

Попадание в секту почти всегда становится ударом для семьи. Однако разрыв отношений с человеком только усугубляет ситуацию. Психолог Российской ассоциации центров изучения религий и сект Наталья Ярасова в беседе с KP.RU дала пять советов, что делать людям, чей близкий попал в секту.
— Родственникам необходимо выстраивать новые отношения с изменившимся человеком, максимально сохранять их, чтобы адепту вообще было куда уйти. Для этого надо набраться терпения, — подчеркнула эксперт.
Человек обычно уходит из секты, когда сталкивается с явными противоречиями между обещаниями и реальностью. Сначала он оправдывает лидеров и винит себя, но в какой-то момент сомнения становятся сильнее — и это открывает ему глаза.
— Следующая рекомендация — у человека должно быть пространство для реализации его духовных потребностей: адепт секты хочет быть с Богом, и секта дает ему иллюзию, что он с Богом. И если его близкие — безбожники, то он к ним вернуться не захочет. Так что чрезвычайно важно личное воцерковление родственников — сектанту должно быть интересно и полезно в своей семье, — отметила Ярасова.
По ее словам, близким стоит избегать агрессивной критики и попыток навязать споры о вере. После выхода из секты человеку почти всегда требуется реабилитация. Он может остаться без жилья, работы и даже столкнуться с проблемами со здоровьем. Родным придется помогать с адаптацией.