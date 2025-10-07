Ричмонд
От кармы до галлюцинаций: психолог рассказала, чем опасно увлечение эзотерикой

Психолог Ярасова предупредила об опасности веры в визуализацию желаний и карму.

Источник: Комсомольская правда

Психолог Российской ассоциации центров изучения религий и сект Наталья Ярасова раскрыла, что многие экс-участники сект обращаются за помощью с тяжелыми последствиями — от депрессии до галлюцинаций. По ее словам, одной из причин становится увлечение оккультными практиками. Об этом эксперт рассказала KP.RU.

— Люди часто используют сектантские методики, не зная, что они означают и откуда пришли, некоторые эзотерические понятия стали общеупотребительными. Но проникновение оккультной идеологии в массы — опасная штука, — пояснила психолог.

Некоторые верят, что достаточно «накрыться энергией» или представить себе желаемое, и оно само исполнится. Склонность к магическому мышлению и вере в карму делает человека уязвимым. Он легко попадает в ловушки оккультной идеологии.

— Христианин знает, что чудо может быть как от Бога, так и от дьявола, а магически мыслящие люди считают, что при выполнении определенных условий чудо обязано свершиться по их воле — так называемая «материализация мыслей». Есть целая оккультная практика по визуализации желаний, — добавила Ярасова.

Напомним, недавно суд приговорил лидеров движения «Церковь последнего завета» Сергея Торопа (он же Виссарион), Вадима Редькина и Владимира Ведерникова к 12, 11 и 12 годам лишения свободы за создание организации, посягающей на личность и права граждан и нанесение вреда их здоровью.