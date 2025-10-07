Заявления рассмотрят за 10 дней: челябинцам рассказали, как получить единое пособие на детей

В Челябинской области масштабная государственная поддержка охватила семьи с детьми. По данным регионального Отделения Социального фонда России (СФР), с начала года единое пособие было назначено на 178 тысяч 130 детей в возрасте до 17 лет. Дополнительно выплаты получили 4 730 беременных женщин. Таким образом, мерой господдержки воспользовались свыше 93,4 тысячи семей региона.
Ключевым условием для получения выплаты является уровень дохода семьи. Он не должен превышать установленный в регионе прожиточный минимум — 16 314 рублей на человека. При этом для трудоспособных граждан действует дополнительный критерий: их доход за последний год должен быть не менее 4 МРОТ (89 760 рублей), либо должны иметься уважительные причины для отсутствия заработка.
Особое внимание уделяется учету алиментов. Как пояснили в фонде, их размер напрямую влияет на расчет среднедушевого дохода семьи. Если алименты установлены судом, их сумма указывается в заявлении и проверяется через межведомственное взаимодействие с ФССП. В случае устной договоренности между родителями учитывается заявленная сумма, но не ниже гарантированного законом минимума.
Процедура подачи заявления упрощена. Родителям не требуется самостоятельно собирать справки о доходах. Соответствующие запросы фонд направляет самостоятельно. От заявителя нужна только достоверная информация о составе семьи и, при наличии, данные об алиментных обязательствах.
Оформить единое пособие жители Челябинской области могут через портал госуслуг, что делает процесс максимально удобным и быстрым. Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней, после чего решение направляется в личный кабинет заявителя. Также подать документы можно через МФЦ или клиентскую службу СФР.