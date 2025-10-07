Заявления рассмотрят за 10 дней: челябинцам рассказали, как получить единое пособие на детей

Ключевым условием для получения выплаты является уровень дохода семьи. Он не должен превышать установленный в регионе прожиточный минимум — 16 314 рублей на человека. При этом для трудоспособных граждан действует дополнительный критерий: их доход за последний год должен быть не менее 4 МРОТ (89 760 рублей), либо должны иметься уважительные причины для отсутствия заработка.