Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-советник Зеленского Арестович* объявлен в розыск по делу о фейках об армии РФ

Бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича* объявили в международный розыск. Об этом стало известно во вторник, 7 октября, из материалов уголовного дела, возбужденного против политика.

Бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича* объявили в международный розыск. Об этом стало известно во вторник, 7 октября, из материалов уголовного дела, возбужденного против политика.

Согласно документам, 28 августа 2023 года Арестовича* заочно обвинили по статьям о публичных призывах к террористической деятельности и распространении ложной информации о действиях российских военных. Спустя несколько дней, 8 сентября, его объявили в розыск, а 13 ноября — в международный.

Как следует из материалов, уголовное дело против Арестовича* было возбуждено 8 апреля 2022 года из-за распространения недостоверных сведений о Вооруженных силах России. Позднее к нему добавили обвинение в совершении преступления террористической направленности, после чего дела объединили в одно производство, передает ТАСС.

До этого стало известно, что Арестович* намерен судить действующего украинского лидера Владимира Зеленского в качестве военного преступника в случае своего прихода к власти. С таким заявлением он выступил в интервью российской журналистке Ксении Собчак на Youtube.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.