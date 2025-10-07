Экс-советник Зеленского Арестович* объявлен в розыск по делу о фейках об армии РФ

Бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича* объявили в международный розыск. Об этом стало известно во вторник, 7 октября, из материалов уголовного дела, возбужденного против политика.
Согласно документам, 28 августа 2023 года Арестовича* заочно обвинили по статьям о публичных призывах к террористической деятельности и распространении ложной информации о действиях российских военных. Спустя несколько дней, 8 сентября, его объявили в розыск, а 13 ноября — в международный.
Как следует из материалов, уголовное дело против Арестовича* было возбуждено 8 апреля 2022 года из-за распространения недостоверных сведений о Вооруженных силах России. Позднее к нему добавили обвинение в совершении преступления террористической направленности, после чего дела объединили в одно производство, передает ТАСС.
До этого стало известно, что Арестович* намерен судить действующего украинского лидера Владимира Зеленского в качестве военного преступника в случае своего прихода к власти. С таким заявлением он выступил в интервью российской журналистке Ксении Собчак на Youtube.
*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.