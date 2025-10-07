«Белавиа» тестирует второй дальнемагистральный Airbus А330−200. Подробности озвучили в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.
«В небе — еще один Airbus А330−200 Belavia!» — сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в понедельник, 6 октября, Airbus с бортовым номером EW-587PD совершил первый контрольный полет в «Белавиа» после технического обслуживания. Необычный рейс длился около трех часов и был успешно завершен.
В «Белавиа» уточнили, что контрольные полеты накануне ввода в эксплуатация самолета являются стандартной практикой в авиации.
— Так проводится комплексная проверка всех систем судна, что обеспечивает высокий уровень безопасности и соответствие строгим международным стандартам, — пояснили в пресс-службе.
И добавили, что совсем скоро дальнемагистральный Airbus А330−200 примет пассажиров. Так, с 28 октября «Белавиа» открывает прямые рейсы из Минска на Шри-Ланку (подробнее мы писали здесь).
Ранее мы писали, как флот «Белавиа» пополнился первым для белорусской авиации Airbus A330−200: «Возможность совершать дальнемагистральные рейсы и открывать новые маршруты».
Тем временем эпидемиолог сообщил, что лихорадки чикунгунья в Беларуси нет, а новый COVID «Стратус» есть.