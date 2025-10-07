Ричмонд
Глава Минтруда предложил принцип «двух ключей» для поддержки неработающих людей

Министр труда Антон Котяков заявил, что государственная поддержка предоставляется тем гражданам, которые проявляют активность и стремятся самостоятельно решать жизненные трудности. Он подчеркнул, что помощь со стороны государства должна сочетаться с личной ответственностью человека.

По словам министра, подход основан на принципе «двух ключей»: государство помогает, но и граждане должны предпринимать усилия для улучшения своего положения, если этому не мешают объективные обстоятельства. В частности, речь идет о случаях, связанных с уходом за ребенком, инвалидностью, болезнью, беременностью или обучением — тогда поддержка сохраняется.

Котяков отметил, что если трудоспособный гражданин отказывается от обучения, переквалификации или трудоустройства и при этом рассчитывает на пособия, это вызывает сомнения в справедливости по отношению к тем, кто честно работает и платит налоги. Министр считает, что помощь должна стимулировать труд, а не поощрять пассивность.

Он также напомнил, что для получения единого пособия введен минимальный годовой заработок, равный четырем минимальным размерам оплаты труда. Эта мера направлена на повышение занятости и борьбу с неформальной работой, уровень которой, по данным министерства, превышает пять миллионов человек, передает РБК.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что в России есть редкая возможность получать сразу две пенсии, но это доступно только при строго определенных условиях.

