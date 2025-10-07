Глава Минтруда предложил принцип «двух ключей» для поддержки неработающих людей

Котяков отметил, что если трудоспособный гражданин отказывается от обучения, переквалификации или трудоустройства и при этом рассчитывает на пособия, это вызывает сомнения в справедливости по отношению к тем, кто честно работает и платит налоги. Министр считает, что помощь должна стимулировать труд, а не поощрять пассивность.