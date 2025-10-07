В Омской области единое пособие получили 1800 беременных женщин

Отделение Социального фонда России по Омской области продолжает выплачивать единые пособия беременным. С января 2025 года материальную поддержку получили 1796 местных жительниц, наблюдающихся в женской консультации на ранних сроках беременности. Общий объем финансирования достиг 315,8 млн рублей.
Пособие назначают после комплексной проверки доходов и имущества семьи. Главные условия — гражданство РФ, своевременная постановка на учет в медучреждении и среднедушевой доход не выше 15 428 рублей в месяц. Размер выплаты составляет 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения — 16 816 рублей.
«Обратиться за назначением пособия можно после наступления 12 недели беременности. Если по заявлению будет принято положительное решение, то выплату установят с месяца постановки на учет, но не ранее 6 недель беременности», — рассказала управляющий отделением СФР по Омской области Ольга Ступичева.
Удобнее всего заявление подать на портале «Госуслуг». Альтернативные варианты: можно обратиться в МФЦ или клиентскую службу Соцфонда.
Ранее «КП Омск» сообщила об утверждении президентом России 13 новых омских судей.