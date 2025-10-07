В Омской области единое пособие получили 1800 беременных женщин

«Обратиться за назначением пособия можно после наступления 12 недели беременности. Если по заявлению будет принято положительное решение, то выплату установят с месяца постановки на учет, но не ранее 6 недель беременности», — рассказала управляющий отделением СФР по Омской области Ольга Ступичева.