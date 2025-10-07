«Вашингтон» включил Овечкина в состав на первую игру нового сезона НХЛ

Напомним, россиянин пропустил большую часть предсезонки из-за травмы. Предстоящий сезон станет для 40-летнего форварда 21-м в НХЛ.
«Вашингтон» откроет регулярный чемпионат в ночь на 9 октября домашней игрой с «Бостон Брюинз». Стоит отметить, что «Кэпиталз» отправили 21-летнего нападающего Ивана Мирошниченко в фарм-клуб «Херши Бэрс». Россиянин принял участие в пяти играх предсезонки, в которых набрал три очка (один гол и две передачи).
Ранее Life.ru рассказывал, что Александр Овечкин за отпуск в России мог заработать 3,3 млрд рублей. Столь внушительные доходы ему принесли несколько рекламных контрактов с отечественными компаниями.