От диспансеризации до сложных операций: россиянам напомнили о доступных по полису ОМС медицинских услугах

Председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов в разговоре с RT напомнил гражданам о возможностях, предоставляемых системой обязательного медицинского страхования. Он подчеркнул, что в рамках ОМС жители страны могут рассчитывать на множество медицинских услуг, включая проведение операций.
Парламентарий отметил, что перечень операций, доступных для бесплатного выполнения, регулярно пересматривается и становится больше. Он начал с того, что по полису ОМС граждане имеют право на первичную медико-санитарную помощь. Она включает в себя обследование пациентов для выявления болезней, диагностику, назначение необходимой терапии, проведение прививок, скрининговые обследования, а также медицинские осмотры и диспансеризацию.
По словам депутата, если здоровье пациента требует помещения в стационар или особого лечения, его направляют в больницу или другое медицинское учреждение, которое работает в системе обязательного страхования. Кроме того, председатель комитета упомянул о федеральных специализированных центрах. В этих учреждениях предоставляются особые виды диагностики и лечения тяжелых заболеваний.
В эту категорию входят онкологические и кардиологические клиники, офтальмологические институты, а также научно-практические центры и другие профильные организации. Леонов заключил, что граждане могут получить помощь в таких федеральных центрах без оплаты, через систему ОМС, даже если они проживают в другом регионе.
Ранее российский Минздрав предложил внести изменения в федеральный закон об обязательном медицинском страховании (ОМС). В частности, предлагается наделить высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации правом принимать решения о передаче территориальному фонду на территории региона полномочий страховых медицинских организаций.