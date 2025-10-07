От диспансеризации до сложных операций: россиянам напомнили о доступных по полису ОМС медицинских услугах

Парламентарий отметил, что перечень операций, доступных для бесплатного выполнения, регулярно пересматривается и становится больше. Он начал с того, что по полису ОМС граждане имеют право на первичную медико-санитарную помощь. Она включает в себя обследование пациентов для выявления болезней, диагностику, назначение необходимой терапии, проведение прививок, скрининговые обследования, а также медицинские осмотры и диспансеризацию.