Iltalehti: Зеленский намерено не упомянул о поставках оружия из Финляндии

Украинский лидер Владимир Зеленский, выражая благодарность странам, оказывающим военную помощь Украине, не упомянул Финляндию. Об этом сообщает местная газета Iltalehti.
По данным журналистов, причиной такого решения мог стать отказ Финляндии участвовать в летнем пакете военной поддержки, предложенном президентом США Дональдом Трампом. Издание расценило этот шаг как возможное объяснение демонстративного игнорирования со стороны Зеленского.
Ранее, как напомнило Iltalehti, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен пояснял, что страна не смогла присоединиться к программе, поскольку ее условия предполагали использование выделенных средств исключительно на закупки у американских производителей оружия.
Хяккянен также подчеркивал, что Хельсинки концентрируется на тех инициативах, которые позволяют одновременно поддерживать Украину, укреплять собственную обороноспособность и развивать национальную оборонную промышленность, передает издание.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб высказался, что Европа не намерена учитывать интересы России при разработке гарантий безопасности для Украины, и заявил о готовности европейских государств к военной эскалации в рамках конфликта между Москвой и Киевом.