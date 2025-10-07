Ричмонд
В Госдуме напомнили, кто имеет право на скидку до 60% при оплате услуг ЖКХ

Депутат Чаплин: Военные пенсионеры могут оплачивать услуги ЖКХ со скидкой.

Источник: Комсомольская правда

В большинстве регионов России военные пенсионеры имеют право оплачивать жилищно-коммунальные услуги со скидкой в размере от 30 до 60 процентов. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Для военных пенсионеров и лиц, имеющих стаж службы более 20 лет, в большинстве регионов Российской Федерации установлены скидки на оплату ЖКУ в размере от 30% до 60%», — отметил парламентарий.

Кроме того, военнослужащие, служащие по контракту, и сотрудники спецслужб имеют особенную форму поддержки. Им полагается компенсация, если их расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг выше десяти процентов от общего дохода.

Эти льготы, заключил депутат, установлены и на федеральном уровне, и на региональном. В последнем случае размер скидки необходимо уточнять в местных органах власти.

Ранее в Госдуме напомнили, что российские семьи, чьи расходы на коммунальные услуги превышают установленный процент от общего дохода, имеют право на государственную субсидию. Основными категориями получателей поддержки обычно выступают пенсионеры, малоимущие и многодетные семьи, инвалиды, а также родственники участников специальной военной операции.

С 1 ноября 2024 года в России упростили получение компенсации за оплату ЖКХ для категорий граждан, которым полагаются льготы при оплате жилья и коммунальных услуг.