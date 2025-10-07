Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учителей Хабаровского края могут обеспечить горячим питанием

Средства предусмотрят в федеральном и региональном бюджетах.

Источник: РИА "Новости"

В Госдуму России внесли законопроект, которым предлагается закрепить за учителями право на бесплатное горячее питание не менее одного раза в день. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что, хотя действующий закон гарантирует право на бесплатное горячее питание отдельным категориям учащихся, аналогичные гарантии для педагогических работников на федеральном уровне отсутствуют.

Предлагаемые изменения дополняют Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» положением, согласно которому педагоги будут обеспечены бесплатным горячим питанием минимум один раз в течение рабочего дня.

Организация питания учителей станет обязанностью образовательных учреждений, а регионы смогут получать федеральные субсидии для совместного финансирования этих расходов.