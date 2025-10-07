Учителей Хабаровского края могут обеспечить горячим питанием

В Госдуму России внесли законопроект, которым предлагается закрепить за учителями право на бесплатное горячее питание не менее одного раза в день. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».
В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что, хотя действующий закон гарантирует право на бесплатное горячее питание отдельным категориям учащихся, аналогичные гарантии для педагогических работников на федеральном уровне отсутствуют.
Предлагаемые изменения дополняют Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» положением, согласно которому педагоги будут обеспечены бесплатным горячим питанием минимум один раз в течение рабочего дня.
Организация питания учителей станет обязанностью образовательных учреждений, а регионы смогут получать федеральные субсидии для совместного финансирования этих расходов.