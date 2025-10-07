Второй день рождения — школу № 82 открыли после капремонта

Этого события ученики и педагоги ждали долго — школа № 82 в Нефтяниках закрылась на капитальный ремонт год и два месяца назад. Все это время дети учились в школах по соседству, и вот теперь они наконец-то возвращаются в родные стены. Торжественное открытие школы состоялось 3 октября, накануне Дня учителя, и стало настоящим подарком к празднику. Поздравить ребят и педагогов пришли представители администрации города, Омского городского Совета и подрядной организации — работы на объекте по нацпроекту «Молодежь и дети» выполнила строительная компания ООО «РСТ-групп».
«Школа № 82 —1972 года постройки, и конечно она нуждалась в капитальном ремонте, состояние здания вызывало опасения. Например, в спортзале были небезопасны стены. Сегодня дети, учителя и их родители получили прекрасный подарок ко Дню учителя — фактически новую школу», — отметил мэр города Сергей Шелест.
Фото: Владимир Казионов.
Глава города пожелал ученикам хороших оценок и доброго пути в получении новых знаний.
Фото: Владимир Казионов.
Экскурсию по зданию для гостей провела директор образовательного учреждения Наталья Артамонова. Она рассказала, что школа действительно изменилась до неузнаваемости.
В актовом зале, столовой и части кабинетов зимой было совсем неуютно, дети и учителя мерзли. Теперь в здании заменены батареи и утеплены стены. В школьном пищеблоке и классах появилось новое современное оборудование. В спортзале — специальное напольное покрытие для занятий игровыми видами спорта.
«Когда мы только приняли школу на капремонт и ходили по кабинетам, на четвертом этаже на нас буквально шел дождь — крыши там фактически не было. После обследования стало понятно, что, помимо кровли, надо заменить около 90 процентов стен и несущих конструкций. То есть от прежнего здания, по сути, остался только конструктив: перекрытия и колонны, в остальном школа была отстроена заново. Также были заменены все коммуникации, установлена пожарная сигнализация, создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проведена полная модернизация системы безопасности, включая охранную и тревожную сигнализации, и сегодня школа соответствует всем современным требованиям», — рассказал о проделанной масштабной работе директор компании-подрядчика, ООО «РСТ-групп» Максим Котовский.
Фото: Владимир Казионов.
Не забыли строители и об эстетической стороне вопроса. Теплая пастельная окраска стен с яркими акцентами, линолеум в цвет и яркий фасад приятно радуют глаз. Евгения Вольман, представительница родительского сообщества школы, от лица всех родителей поблагодарила за проделанный труд всех причастных к капремонту.
«Мы прошли огромный путь от того, какой школа была раньше, к тому, какой она стала теперь. Мы обязательно создадим об этом событии фильм, главными героями которого станут строители, ученики, педагоги, родители. С новым учебным годом в родной школе!» — поздравила всех с праздником директор Наталья Артамонова.
«Депутатский корпус контролирует все мероприятия, связанные с обновлением образовательных учреждений. И могу отметить, что школа действительно получила свой второй день рождения», — поделился впечатлениями председатель Омского горсовета Владимир Корбут.
Уроки в обновленной школе № 82 начались уже в понедельник, 6 октября. За парты здесь сели 850 учеников.