Второй день рождения — школу № 82 открыли после капремонта

«Когда мы только приняли школу на капремонт и ходили по кабинетам, на четвертом этаже на нас буквально шел дождь — крыши там фактически не было. После обследования стало понятно, что, помимо кровли, надо заменить около 90 процентов стен и несущих конструкций. То есть от прежнего здания, по сути, остался только конструктив: перекрытия и колонны, в остальном школа была отстроена заново. Также были заменены все коммуникации, установлена пожарная сигнализация, создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проведена полная модернизация системы безопасности, включая охранную и тревожную сигнализации, и сегодня школа соответствует всем современным требованиям», — рассказал о проделанной масштабной работе директор компании-подрядчика, ООО «РСТ-групп» Максим Котовский.