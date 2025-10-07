Волгоградцы получают уведомления о включении в реестр воинского учета

Ситуацию с рассылкой соответствующих уведомлений Министерством обороны РФ еще в августе этого года разъяснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В беседе с РБК он сообщил, что получение такого уведомления ничем не грозит: это просто часть рутинной работы по наполнению баз данных. По словам парламентария, данные тех, кто когда-то проходил срочную службу, сохранились в военных комиссариатах. Теперь эту информацию ввели в новую электронную систему, и ее необходимо актуализировать.