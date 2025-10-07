Волгоградцы получают уведомления о включении в реестр воинского учета

Ситуацию с рассылкой соответствующих уведомлений Министерством обороны РФ еще в августе этого года разъяснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В беседе с РБК он сообщил, что получение такого уведомления ничем не грозит: это просто часть рутинной работы по наполнению баз данных. По словам парламентария, данные тех, кто когда-то проходил срочную службу, сохранились в военных комиссариатах. Теперь эту информацию ввели в новую электронную систему, и ее необходимо актуализировать.
«Например, служил человек 10−15 лет назад, но он же все равно находится в резерве. Ему надо предоставить документы, может быть, он поменял профессию, получил другое образование, чем-то заболел и у него хроническое заболевание или инвалидность. Все эти вещи надо уточнять и подтверждать», — пояснил Картаполов.
Напомним, Единый электронный реестр воинского учета заработал с 1 ноября 2024 года. Это централизованная государственная информационная система, которая объединяет сведения обо всех гражданах РФ, подлежащих воинскому учету.