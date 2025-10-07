Белорусский ученый назвал два радикальных метода борьбы с колорадским жуком

Два радикальных метода борьбы с колорадским жуком в эфире телеканала СТВ озвучил генеральный директор Научно-практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству Национальной академии наук Беларуси Вадим Маханько.
По его словам, как это ни странно прозвучит, но колорадский жук — наименьшая из проблем, которые есть в картофелеводстве.
«Если небольшой участок с картошкой, надо жука собирать. А если участок большой, то надо применять химию пару раз за сезон», — отметил Вадим Маханько.
Кстати, белорусский ученый сказал, почему желтый картофель полезнее белого.
Кроме того, белорусский специалист сказал, из какого сорта картошки получаются самые вкусные драники и бабка. Он также назвал и главные правила хранения картошки, одно из них — лечебный период.