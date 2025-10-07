Все соцобязательства в бюджете на 2026 год будут исполнены, заявил Котяков

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Все социальные обязательства перед россиянами будут исполнены в федеральном бюджете на 2026 год в полном объеме, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены. Мы предусмотрели необходимые объемы финансовых средств под выплату пенсий и пособий», — сказал Котяков.
Он отметил, что бюджетом предусмотрена индексация пособий и соцвыплат с 1 февраля по уровню фактической инфляции по 2025 году, а страховых пенсий — с января выше инфляции.
