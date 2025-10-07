Беременные омички могут получить единовременную выплату

Женщина является гражданкой России, проживает в стране постоянно и встала на учёт в медицинской организации до 12 недель беременности; Доходы и имущество семьи за расчётный период соответствуют установленным критериям, а ежемесячный доход не превышает прожиточный минимум на душу населения, который в Омской области на 2025 год составляет 15 428 рублей.