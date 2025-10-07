Беременные омички могут получить единовременную выплату

Будущие мамы, вставшие на учёт в медицинской организации на ранних сроках беременности, могут обратиться за единовременным пособием в Отделение СФР по Омской области. С начала 2025 года эта поддержка оказана уже 1 796 омичкам. Для выплаты пособия фонд направил 315,8 миллиона рублей.
При подаче заявления на пособие проводится комплексная проверка доходов и имущества семьи. Единовременное пособие назначается женщине по её заявлению при соблюдении следующих условий:
Женщина является гражданкой России, проживает в стране постоянно и встала на учёт в медицинской организации до 12 недель беременности; Доходы и имущество семьи за расчётный период соответствуют установленным критериям, а ежемесячный доход не превышает прожиточный минимум на душу населения, который в Омской области на 2025 год составляет 15 428 рублей.
Размер пособия зависит от дохода семьи и составляет 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения, который в Омской области в 2025 году равен 16 816 рублей.
Для получения пособия женщина также должна регулярно посещать врача на 10−14, 18−22 и 30−32 неделях беременности. Медицинская организация самостоятельно передаёт данные о визитах в региональное Отделение СФР, и подтверждать их не требуется.
«Обратиться за назначением пособия можно после наступления 12 недели беременности. Если по заявлению будет принято положительное решение, то выплату установят с месяца постановки на учёт, но не ранее шести недель беременности», — рассказала управляющая Отделением СФР по Омской области Ольга Ступичева.
Заявление можно подать на портале «Госуслуги» или в здании МФЦ. Также можно обратиться в клиентскую службу отделения СФР по Омской области.