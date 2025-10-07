В Прикамье снизилось количество заболевших ОРВИ

В Пермском крае за последнюю неделю снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ на 9,4%. Зарегистрировано около 16 тысяч случаев заболеваний, но эпидемический порог не превышен.
Среди заболевших циркулируют в основном вирусы негриппозного происхождения — парагрипп, риновирусы и аденовирусы. В крае продолжается вакцинация — прививки уже сделали более 717 тысяч человек, включая 283 тысячи детей.
Для профилактики заболеваний Роспотребнадзор рекомендует сделать прививку от гриппа. На этой неделе в Перми работают три мобильных пункта вакцинации:
— Центральный рынок (7−10 октября с 11:00 до 15:00).
— ТЦ «Знание» (8 и 10 октября с 11:00 до 17:00).
— Парк Горького (10 октября с 16:00 до 19:00, 11 октября с 11:00 до 15:00).
— Также специалисты советуют соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, избегать контактов с заболевшими, вести здоровый образ жизни и обращаться к врачу при первых симптомах болезни. Ситуация с заболеваемостью остается на контроле у Роспотребнадзора, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Пермскому краю.