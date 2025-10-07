Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье снизилось количество заболевших ОРВИ

Среди заболевших циркулируют в основном вирусы негриппозного происхождения.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае за последнюю неделю снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ на 9,4%. Зарегистрировано около 16 тысяч случаев заболеваний, но эпидемический порог не превышен.

Среди заболевших циркулируют в основном вирусы негриппозного происхождения — парагрипп, риновирусы и аденовирусы. В крае продолжается вакцинация — прививки уже сделали более 717 тысяч человек, включая 283 тысячи детей.

Для профилактики заболеваний Роспотребнадзор рекомендует сделать прививку от гриппа. На этой неделе в Перми работают три мобильных пункта вакцинации:

— Центральный рынок (7−10 октября с 11:00 до 15:00).

— ТЦ «Знание» (8 и 10 октября с 11:00 до 17:00).

— Парк Горького (10 октября с 16:00 до 19:00, 11 октября с 11:00 до 15:00).

— Также специалисты советуют соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, избегать контактов с заболевшими, вести здоровый образ жизни и обращаться к врачу при первых симптомах болезни. Ситуация с заболеваемостью остается на контроле у Роспотребнадзора, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Пермскому краю.