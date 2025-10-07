В Прикамье снизилось количество заболевших ОРВИ

— Также специалисты советуют соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, избегать контактов с заболевшими, вести здоровый образ жизни и обращаться к врачу при первых симптомах болезни. Ситуация с заболеваемостью остается на контроле у Роспотребнадзора, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Пермскому краю.