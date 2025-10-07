Устроила переполох прямо в День Победы: 23-летняя девушка напилась и наврала о заложенной бомбе

В Башкирии вынес приговор 23-летней девушке, ее признали виновной в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве и оскорблении представителя власти. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Все случилось в минувший День Победы — 9 мая. Девушка, будучи пьяной, позвонила по номеру 112 и заявила о заложенной бомбе на территории Стерлибашевского района. При проверке информация не подтвердилась.
В тот же день, при прибытии сотрудников полиции для проверки сообщения, обвиняемая публично оскорбила участкового.
Стерлибашевский межрайонный суд назначил девушке штрафа в 210 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.
