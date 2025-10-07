Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Устроила переполох прямо в День Победы: 23-летняя девушка напилась и наврала о заложенной бомбе

Жительницу Башкирии оштрафовали за ложный звонок о бомбе.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии вынес приговор 23-летней девушке, ее признали виновной в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве и оскорблении представителя власти. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Все случилось в минувший День Победы — 9 мая. Девушка, будучи пьяной, позвонила по номеру 112 и заявила о заложенной бомбе на территории Стерлибашевского района. При проверке информация не подтвердилась.

В тот же день, при прибытии сотрудников полиции для проверки сообщения, обвиняемая публично оскорбила участкового.

Стерлибашевский межрайонный суд назначил девушке штрафа в 210 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.