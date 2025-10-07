Свердловские санврачи зафиксировали спад заболеваемости ОРВИ

За минувшую неделю заболеваемость снизилась на 14%. В области зарегистрировано 31,9 тыс. случаев заражения ОРВИ, из них 15,1 тыс. — в Екатеринбурге. Неделей ранее в области было 44 тыс. новых случаев, из них более 19 тыс. — в столице Урала.
Более половины всех подхвативших простуду — 53,1% — дети. «В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ установлено, что доминирует риновирус. Также обнаружены вирусы парагриппа, СOVID-19, аденовирусы, РС-вирусы и другие», — уточнили в Роспотребнадзоре.