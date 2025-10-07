Свердловские санврачи зафиксировали спад заболеваемости ОРВИ

За минувшую неделю заболеваемость снизилась на 14%. В области зарегистрировано 31,9 тыс. случаев заражения ОРВИ, из них 15,1 тыс. — в Екатеринбурге. Неделей ранее в области было 44 тыс. новых случаев, из них более 19 тыс. — в столице Урала.