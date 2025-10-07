11 октября в Татарстане будет организована массовая посадка деревьев

По словам министра лесного хозяйства РТ Равиля Кузюрова, акция будет проведена в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и пройдет на 140 площадках, где планируется посадить более 2 миллионов деревьев.
Под Казанью акция пройдет на трех площадках — возле села Столбище, рядом с деревней Вороновка Лаишевского района, а также возле Научного городка в Высокогорском районе. Начало акции в 10:00. Организаторы обеспечат посадочный материал, перчатки и инструменты для участников.
Приглашаем всех желающих присоединиться к акции и в этом году. Каждый саженец, посаженный в рамках акции, станет частью зеленого наследия республики, способствуя устойчивому развитию региона и всей страны.
О времени и месте посадки на других площадках в муниципальных районах РТ можно узнать на официальном портале Всероссийской акции «Сохраним лес».
В 2024 году по итогам акции в Республике Татарстан были высажены 2 млн. шт. саженцев на площади 600 га. В акции приняли участие более 20 тыс. человек. Организаторами акции выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, АНО «Сад Памяти» и ВЭОД «Экосистема». Ее цель — посадить 70 млн. деревьев. Акция охватит все 89 регионов страны.