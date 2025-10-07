11 октября в Татарстане будет организована массовая посадка деревьев

В 2024 году по итогам акции в Республике Татарстан были высажены 2 млн. шт. саженцев на площади 600 га. В акции приняли участие более 20 тыс. человек. Организаторами акции выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, АНО «Сад Памяти» и ВЭОД «Экосистема». Ее цель — посадить 70 млн. деревьев. Акция охватит все 89 регионов страны.