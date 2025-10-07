Целевики заняли треть мест в омских вузах

Сегодня в омских вузах обучаются порядка 6,6 тысяч студентов-целевиков, которые после завершения образования должны отработать по указанной в договоре специальности. Об этом рассказали на пресс-конференции по итогам приемной кампании 2025 года.
На указанный формат обучения поступили 1,6 тысячи человек, завершили образование — 1,2 тысячи. Лидером по количеству таких студентов стал Омский медицинский университет. Основными заказчиками целевого обучения выступили предприятия оборонно-промышленного комплекса, учреждения образования и здравоохранения.
Стипендии целевиков на сегодняшний день составляют от 3 до 20 тысяч рублей. Например, будущие педагоги, обязавшиеся трудиться в школах и детских садах, получают ежемесячно 11,5 тысячи рублей с сентября по июнь.
Фото: t.me/omsuru.
Всего в текущем году на первый курс вузов Омска зачислили почти 20 тысяч студентов. Бюджетные места заняли 48% поступающих, коммерческие — 52%. Среди новоиспеченных студентов оказались 2 918 иностранных граждан.
