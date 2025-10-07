От Мальты до Японии: какие страны столкнулись с катастрофическим падением рождаемости

В то же время наиболее высокие уровни рождаемости, как и в предыдущие годы, продолжают регистрировать в африканских государствах. Первую позицию в этом рейтинге занял Нигер, где на каждую женщину в среднем приходится 6,64 ребенка. В пятерку лидеров по этому параметру также вошли Ангола с показателем 5,7, Демократическая Республика Конго с 5,49, Мали с 5,35 и Бенин с результатом 5,34.