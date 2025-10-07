От Мальты до Японии: какие страны столкнулись с катастрофическим падением рождаемости

Мальта, Тайвань, Южная Корея и Испания оказались среди государств с наиболее низким коэффициентом рождаемости в мировом масштабе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на общедоступные статистические сведения.
На Мальте среднее количество детей, которых рожает одна женщина в течение всего репродуктивного периода, составило 1,06. Следующую позицию занял Тайвань с результатом 1,11, а за ним расположились Южная Корея и Испания с коэффициентом 1,12. Пятую строчку этого перечня занял Сингапур, где значение показателя достигло 1,17.
В список десяти стран с худшими демографическими показателями также попали Литва с коэффициентом 1,18, Польша с 1,20, Италия с 1,21, Украина с 1,22, а также Макао и Гонконг, где зафиксировано по 1,24 ребенка на женщину.
В то же время наиболее высокие уровни рождаемости, как и в предыдущие годы, продолжают регистрировать в африканских государствах. Первую позицию в этом рейтинге занял Нигер, где на каждую женщину в среднем приходится 6,64 ребенка. В пятерку лидеров по этому параметру также вошли Ангола с показателем 5,7, Демократическая Республика Конго с 5,49, Мали с 5,35 и Бенин с результатом 5,34.
Ранее KP.RU сообщил, что Госдума выступила с призывом развивать села ради повышения рождаемости в РФ. Также поступали и другие предложения по проработке проблемы низкой рождаемости в России.