Новый поезд из России «Орлан» начнет ездить в Беларусь с 2026 года

В Беларусь с 2026 года начнет ездить новый поезд из России.

Источник: Комсомольская правда

Новый поезд из России «Орлан» начнет ездить в Беларусь с 2026 года. Подробности ТАСС озвучили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

В пресс-службе заметили, что ЦППК провела тестовую поездку рельсового автобуса РА-З «Орлан» из Смоленска в белорусский Витебск. Регулярные пассажирские перевозки по указанному маршруту начнутся с 2026 года.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин назвал указанное событие знаковым, подчеркнув, что речь идет не просто о проверке технических возможностей, а уверенным шагом к укреплению связей между Смоленской областью и Беларусью.