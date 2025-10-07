Новый поезд из России «Орлан» начнет ездить в Беларусь с 2026 года. Подробности ТАСС озвучили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
В пресс-службе заметили, что ЦППК провела тестовую поездку рельсового автобуса РА-З «Орлан» из Смоленска в белорусский Витебск. Регулярные пассажирские перевозки по указанному маршруту начнутся с 2026 года.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин назвал указанное событие знаковым, подчеркнув, что речь идет не просто о проверке технических возможностей, а уверенным шагом к укреплению связей между Смоленской областью и Беларусью.