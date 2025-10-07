Расписание и маршруты поездов в Ленобласти изменились по техническим причинам

Поезда «Ласточки» между Псковом и Петербургом будут следовать по измененному маршруту через станцию Батецкая. Это увеличит время в пути пассажиров на два часа. Также изменилось движение пригородных поездов между Петербургом и Лугой. Электрички будут курсировать только до станции Строганово в одном направлении и до Мшинской — в обратном.