Расписание и маршруты поездов в Ленобласти изменились по техническим причинам

Из-за технических причин в Ленинградской области временно изменяется движение пассажирских и пригородных поездов. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.
Поезда «Ласточки» между Псковом и Петербургом будут следовать по измененному маршруту через станцию Батецкая. Это увеличит время в пути пассажиров на два часа. Также изменилось движение пригородных поездов между Петербургом и Лугой. Электрички будут курсировать только до станции Строганово в одном направлении и до Мшинской — в обратном.
Для пассажиров, следующих через закрытый участок между станциями Строганово и Мшинская, организована автобусная перевозка. Это позволит обеспечить непрерывность транспортного сообщения в условиях временных ограничений.
— Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту изменения маршрута пригородных поездов в Ленинградской области, — добавили в пресс-службе ведомства.
Актуальную информацию о движении поездов можно получить через официальные каналы: мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сайт компании или по бесплатному круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов 8−800−775−00−00.