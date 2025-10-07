Новый вид грибов нашли в лесах Челябинской области

В лесах Челябинской области в обилии растут боровики, рыжики, маслята, подосиновики, подберёзовики. Но вместе с корзинами грибов можно «сорвать» и серьёзные штрафы — если не учитывать правила сбора и не знать, какие места и виды находятся под охраной государства.