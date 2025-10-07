Ричмонд
Новый вид грибов нашли в лесах Челябинской области

Среди опавшей листвы в национальном парке «Таганай» нашли новый для памятника природы вид грибов — гигрофор девичий или, как называют его в Англии, «снежная восковая шляпка». Рассказываем об особенностях этого представителя царства живой природы.

Источник: пресс-служба национального парка «Таганай»

Этот гриб является очень редким, он так же как холодоустойчивые лисички и сыроежки может плодоносить аж до самого снега.

— Для любителей тихой охоты наш новичок интереса не представляет — запаха у него нет, а вкус специфический. Хотя в некоторых источниках гриб значится как съедобный, — поделились сотрудники «Таганая».

В лесах Челябинской области в обилии растут боровики, рыжики, маслята, подосиновики, подберёзовики. Но вместе с корзинами грибов можно «сорвать» и серьёзные штрафы — если не учитывать правила сбора и не знать, какие места и виды находятся под охраной государства.

Некоторые грибы не только радуют вкусом, но и приносят ощутимую пользу здоровью. Ранее мы рассказали о пяти самых ценных находках, которые вовсю выносят с южноуральских опушек.