Самарский психолог Камышанская назвала 7 шагов для психического здоровья

В Самарской области заведующая отделением медико-психологической помощи Арина Камышанская назвала 7 шагов для сохранения психики. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Здоровье психики влияет на все сферы жизни. Укрепить ее можно при помощи: нормализации сна и режима труда, отслеживанием настроения, пересмотром рабочей нагрузки, избеганием негативных воздействий, концентрации на хорошем, поддержкой близких и др.
На ухудшение работы психики влияет чрезмерная бурная реакция на стресс, неумение контролировать свои эмоции, страхи, тревожность и бессонница. В случае ухудшения самочувствия не стесняйтесь обратиться к специалистам.