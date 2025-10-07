Ричмонд
Самарский психолог Камышанская назвала 7 шагов для психического здоровья

В Самарской области жителям рассказали, как укрепить психику.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области заведующая отделением медико-психологической помощи Арина Камышанская назвала 7 шагов для сохранения психики. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Здоровье психики влияет на все сферы жизни. Укрепить ее можно при помощи: нормализации сна и режима труда, отслеживанием настроения, пересмотром рабочей нагрузки, избеганием негативных воздействий, концентрации на хорошем, поддержкой близких и др.

На ухудшение работы психики влияет чрезмерная бурная реакция на стресс, неумение контролировать свои эмоции, страхи, тревожность и бессонница. В случае ухудшения самочувствия не стесняйтесь обратиться к специалистам.