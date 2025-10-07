Ограничения на посещение лесов действуют во всех областях Беларуси

По рекомендации МЧС, когда жечь костер не запрещено, то, нужно располагать его на безопасном расстоянии от палатки. Рядом с огнем необходимо держать воду или зеленые ветки, чтобы можно было потушить огонь. Также костер рекомендуется заранее окапывать или обкладывать камнями.