Ограничения на посещение лесов действуют во всех областях Беларуси

Так, ходить в леса запрещено в Лепельском районе Витебской области. В остальных регионах Витебщины действуют ограничения из-за третьего класса пожарной опасности.
В Гродненской области только четыре района считаются открытыми, это Дятловский, Ивьевский, Кореличский, Новогрудский, остальные также под ограничениями.
В Минской области ситуация схожая: только в шести районах (Клецкий, Копыльский, Любанский, Несвижский, Солигорский, Солигорский) можно свободно ходить в леса, в остальных регионах есть риск лесных пожаров, из-за этого там введены ограничения.
В Брестской области семь районов — Ганцевичский, Дрогичинский, Жабинковский, Кобринский, Лунинецкий, Малоритский и Столинский — окрашены на карте Минлесхоза зеленым цветом, это значит, что они открыты, а другие — желтым, то есть с ограничениями.
В Могилевской области восемь открытых районов, это Бобруйский, Быховский, Глусский, Кировский, Краснопольский, Краснопольский, Осиповичский, Славгородский и Чериковский. В остальных районах действуют ограничения из-за третьего класса пожарной опасности.
Самая стабильная ситуация сложилась в Гомельской области, где только четыре района под ограничениями. Это Ельский, Лельчицкий, Мозырский и Наровлянский, а остальные — полностью открыты.
Рекомендации при ограничениях
В период ограничений в лесах запрещено разжигать костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия, заезжать на машинах. Нарушителям грозит штраф — до 12 базовых величин (504 рубля).
Если нарушение стало причиной серьезного пожара (была уничтожена или повреждена часть леса), штраф может доходить до 30 базовых (1260 рублей).
По рекомендации МЧС, когда жечь костер не запрещено, то, нужно располагать его на безопасном расстоянии от палатки. Рядом с огнем необходимо держать воду или зеленые ветки, чтобы можно было потушить огонь. Также костер рекомендуется заранее окапывать или обкладывать камнями.
Когда туристы снимаются со стоянки, тушить костер им следует до тех пор, пока не исчезнут тлеющие угли.