Эксперты прогнозируют трехлетний рост тарифов ЖКХ в Челябинской области

Сразу после недавнего летнего повышения счетов за ЖКУ жителей Челябинской области ждет новый масштабный рост платежей. Согласно прогнозу Минэкономразвития, с 2026 по 2028 год тарифы на жилищно-коммунальные услуги в стране вырастут в среднем на 10,5%, что существенно превысит ожидаемую инфляцию. Так, газ за три года подорожает на 25,7%, электроэнергия — на 29%, а тепло и вода — более чем на 24%. Окончательные цифры регионы и муниципалитеты установят самостоятельно.
По данным Росстата, южноруальские семьи в среднем тратят на коммуналку около 9,1% месячного дохода. Рост реальных доходов жителей не поспевает за будущим увеличением тарифов, считают эксперты. Прогнозируется, что после роста в 6,9% (I полугодие 2025 г.) и 4,2% (конец 2025 г.) их прирост в 2026 году составит всего 2,1% — на фоне 10-процентного скачка цен на ЖКУ. В дальнейшем ежегодный рост не превысит 3%.
Единственной временной передышкой для россиян станет перенос даты очередного повышения с 1 июля на 1 октября 2026 года. Это на три месяца отсрочит неизбежное подорожание.