Эксперты прогнозируют трехлетний рост тарифов ЖКХ в Челябинской области

Сразу после недавнего летнего повышения счетов за ЖКУ жителей Челябинской области ждет новый масштабный рост платежей. Согласно прогнозу Минэкономразвития, с 2026 по 2028 год тарифы на жилищно-коммунальные услуги в стране вырастут в среднем на 10,5%, что существенно превысит ожидаемую инфляцию. Так, газ за три года подорожает на 25,7%, электроэнергия — на 29%, а тепло и вода — более чем на 24%. Окончательные цифры регионы и муниципалитеты установят самостоятельно.