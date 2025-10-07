На Чукотке объявили необычное интернет-ограничение: что произошло

В сообщении уточняется, что работы, в ходе которых магистраль будет временно отключена, продлятся не менее 48 часов. Точные даты проведения ремонта станут известны жителям за три-четыре дня до его начала, поскольку график работ полностью зависит от гидрометеорологических условий.