На Чукотке объявили необычное интернет-ограничение: что произошло

Власти Чукотки объявили о введении временных ограничений скорости интернета на территории округа. Эта мера связана с необходимостью проведения ремонтных работ на подводной волоконно-оптической линии связи, которая проходит между Сахалином и Камчаткой. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте правительства региона.
В сообщении уточняется, что работы, в ходе которых магистраль будет временно отключена, продлятся не менее 48 часов. Точные даты проведения ремонта станут известны жителям за три-четыре дня до его начала, поскольку график работ полностью зависит от гидрометеорологических условий.
Кроме того, отмечается, что на весь период ремонтных работ предоставление интернет-услуг будет организовано через спутниковые каналы. Эти каналы обладают ограниченной пропускной способностью, что и приведет к временному снижению скорости подключения.
Прежде сообщалось, что жители Тюменской области остались без интернета и связи.