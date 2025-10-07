Минтруда раскрыло данные по многодетным семьям в Беларуси — разница 13,5%

По информации переписи населения 2019 года, в стране проживало примерно 1 миллион 143 семей с несовершеннолетними детьми. В ведомстве заметили, что в тот момент в Беларуси было около 105,7 тысячи многодетных семей. Сейчас в стране изменилось количество многодетных детей — их более 120 тысяч. Это значит, что их число с 2019 года выросло на 13,5%.